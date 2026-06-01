Китай осудил новое решение Японии по Украине

Китай крайне обеспокоен действиями Японии по отправке своих военных в структуры Североатлантического альянса по содействию безопасности и обучению Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность действиями Японии по развитию сотрудничества с НАТО (...). Это отход от ограничений, установленных конституцией Японии, международным правом и внутренним законодательством, а также отход от принципа исключительно оборонительной политики», — подчеркнул дипломат.

Линь Цзнь указал, что подобные действия Токио представляют собой вызов нынешнему международному порядку и противоречат «образу миролюбивого государства, который страна продвигает». Он добавил, что Япония в последнее время стала чаще взаимодействовать с военными организациями за пределами региона, тем самым активно продвигая собственную ремилитаризацию.

Япония выделила $14,6 млн на нелетальное снаряжение для Украины через механизм НАТО

29 мая стало известно, что министерство обороны Японии собирается направить в Германию четырех офицеров, чтобы ознакомиться с содержанием военной помощи, которую НАТО предоставит Украине. В японском оборонном ведомстве подчеркнули, что они остановятся на немецкой военной базе и не станут участвовать в реальных боевых действиях.