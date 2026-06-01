Эксперты озвучили новые вызовы для РФ из-за войны на Ближнем Востоке

Эксперты считают, что война США и Израиля против Ирана ставит перед Россией серьезные вызовы, вынуждающие Москву балансировать между ключевыми партнерами в регионе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Центра Примакова «Россия и Западная Азия в оценках международных экспертов».

По мнению авторов доклада, для Москвы иранский кризис стал жесткой проверкой на прочность её стратегического партнерства с Тегераном. Как отметил менеджер Центра Примакова Иван Паппинен, страны сблизило давление Запада, но для России важны и ее отношения с Израилем и арабскими странами.

Замдиректора Института изучения Ирана и Евразии Армина Арм отметила, что в отношениях России и Ирана есть «разность интересов и идеологии», а само сближение без институционализации рискует быть временным. В то же время, по мнению Артема Адрианова из Института международных исследований МГИМО, иранский кризис серьезно осложнил стратегический диалог России с арабскими монархиями Персидского залива, недовольными тесными связами Москвы с Ираном.

Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований РАН Станислав Лазовский подчеркнул, что для Москвы в условиях санкций жизненно важно сохранить прагматичный баланс в отношениях со всеми сторонами. По его мнению, это позволить России не впасть в зависимость и развивать как коридор «Север - Юг», так и арктические проекты. В этой ситуации вновь обретает актуальность российский проект Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Параллельно аналитики зафиксировали системный кризис политики США на Ближнем Востоке. Арм назвала ключевой проблемой иранской кампании США «стратегическую неопределенность» и отсутствие четкого плана. Всё это затягивает конфликт, а ответы Ирана уже спровоцировали сбои в мировой энергетике. Еще один автор доклада, замглавы Института США и Канады РАН Андрей Евсеенко, отметил, что приоритеты США изменились: Вашингтон по-прежнему защищает Израиль, но отказывается от идеи «продвижения демократии», разворачиваясь в сторону Восточной Азии.

Чтобы снизить зависимость от американцев, арабские государства пытаются диверсифицировать связи за счет Пекина. Однако доцент стамбульского университета «Медениет» Кадир Темиз считает, что КНР из-за роста своего экономического присутствия и уязвимости логистики становится все труднее удерживать прежний нейтралитет между Ираном, арабскими странами и Израилем.

Эксперты не исключают рецессии в мире при затягивании ближневосточного конфликта

Дополнительным дестабилизирующим фоном для этих процессов эксперты назвали высокий риск «исламистского реванша» в регионе. Замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов отметил, что к 2020-м годам исламизм был вытеснен на обочину, но сейчас на фоне социально-политического кризиса и слабости светских властей радикальные силы снова поднимают голову. Яркими примерами исследователь считает ситуацию в Афганистане и Сирии, а также неспособность Израиля полностью ликвидировать движения ХАМАС, «Хезболла» и йеменских хуситов.