«Мир изменился кардинально»: как и зачем в ЕС хотят нарастить ядерный боезапас

Европа под предлогом угроз со стороны США намерена переформатировать внешнюю политику и в плане расширения союза, и в плане включения новых стран под ядерный зонтик Франции. Что происходит в ЕС, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились и из-за того, что Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

На этом фоне в Исландии 29 августа должен пройти референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Противники евроинтеграции утверждали, что вхождение в организацию принесет лишние обязательства, так как страна уже входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли и Европейскую экономическую зону движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также в Шенген. Однако геополитическая неопределенность, топливный кризис и угрозы президента США Дональда Трампа захватить соседнюю Гренландию вновь подняли вопрос о вступлении в ЕС.

«Международный порядок, который десятилетиями обеспечивал нашу безопасность и процветание, находится под серьезным давлением. Я бы сказала, что мир изменился кардинально, и Гренландия, безусловно, повлияла на наше решение», — пояснила министр иностранных дел Катрин Гуннарсдоттир.

При этом Исландия не единственная страна, которая выражает обеспокоенность по поводу своей безопасности. Власти Норвегии начали переговоры с Францией о присоединении к ее ядерному зонтику. Норвегия стала девятой страной, вступившей во французскую программу коллективной безопасности, наряду с Германией, Великобританией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Швецией, Данией и Грецией.

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина отметила, что реакция европейских стран на действия США стала вполне ожидаемой, так как в Белом доме «не скрывают, что больше не хотят обеспечивать безопасность Европы в прежнем объеме».

«Впрочем, дело не только в европейцах. По отношению к Тайваню Вашингтон повел себя точно так же: призвал власти острова не добиваться независимости от Китая и приостановил поставки оружия. В итоге европейцы год думали, как быть дальше, а затем решили взять судьбу в свои руки», — пояснила эксперт.

При этом изначально правые европейские политики были уверены, что в лице Трампа получили сильного союзника, однако его отношение к европейской безопасности идет вразрез с их интересами и в итоге та же глава правительства Италии Джорджи Мелони выбрала ЕС, а не США.

«Сегодня мы видим, что все больше стран хотят встать под французский ядерный зонтик. Пока у Парижа примерно 290 ядерных зарядов, и союзники готовы помочь нарастить их количество», — заметила Пархалина.

По ее словам, уже ясно, что НАТО как проамериканский военный союз мертв, и осталось дождаться, что появится на мете этого объединения.

В Европе начали задумываться о создании собственного ядерного оружия

В свою очередь политолог Владимир Оленченко уверен, что европейцы сейчас просто ждут поражения республиканцев сначала на парламентских выборах в США осенью 2026-го, а затем и на президентских в 2028-м.

«Европейские либералы надеются, что после 2028-го США вновь возглавит президент-демократ, и тогда все вернется в норму, а до тех пор они будут симулировать бурную деятельность», — пояснил эксперт.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО. Кроме того, Трамп снова рассказал о том, что его разочаровали действия альянса в рамках конфликта США и Ирана. По его словам, в НАТО не пришли на помощь США, хотя Белый дом рассчитывал на это.