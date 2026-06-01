Кочарян предупредил Армению о риске разрыва между ЕС и Россией

Армении не стоит втягиваться в противоречия крупных держав, а нужно сглаживать их и исходить из собственных экономических интересов. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил бывший президент страны Роберт Кочарян.

По его словам, Ереван не должен делать шагов, которые партнеры и крупные государства могут воспринять как угрозу своей безопасности. Кочарян отметил, что на конфликте можно выиграть только у одной стороны, одновременно испортив отношения с другой. Для Армении, считает он, такой путь слишком рискован.

Бывший президент также указал на противоречие между политической риторикой властей и реальной экономикой страны. По его словам, заявления о движении в сторону Европы не совпадают с тем, что бизнес и экономика Армении все сильнее завязаны на российский рынок.

Кочарян назвал такую ситуацию политическим и геополитическим шпагатом. Он считает, что внешнеэкономическая линия властей противоречит интересам самой Армении.

При этом бывший президент не выступил против развития экономических связей с Европой. По его словам, Еревану нужно привязывать к европейскому направлению реальные экономические интересы, однако сейчас, по его оценке, происходит обратное.

Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год. До этого он был одним из лидеров карабахского движения, возглавлял непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, а затем работал премьер-министром Армении.

Сейчас он является лидером оппозиционного блока «Армения» и кандидатом в премьер-министры от этого объединения на парламентских выборах 2026 года.

Отношения Москвы и Еревана осложнились на фоне обсуждения европейского курса Армении. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Армении стоит как можно раньше определиться между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что по мере сближения с ЕС у Еревана могут возникать проблемы в ЕАЭС, поскольку принимаемые Арменией нормы в какой-то момент начнут противоречить принципам евразийского объединения.

Зачем ключевой союзник России экстренно подписал соглашения с США

В конце мая после саммита ЕАЭС в Астане Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан призвали Армению провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. Также страны объединения заявили о подготовке доклада о последствиях возможной приостановки членства Армении.

27 мая российское посольство предупредило Ереван, что Москва может приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа и нефтепродуктов, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что выход из ЕАЭС не стоит в повестке Еревана. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян также говорил, что страна не заинтересована в разрыве политических, экономических и других связей с Москвой.