Пока вы спали: атака США на Иран и роль Финляндии в НАТО

США заявили об атаке на пункты управления БПЛА Ирана

Центральное командование США сообщило о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры Ирана, включая радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными системами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным американской стороны, операция была проведена в конце мая в ответ на предполагаемое уничтожение иранскими силами американского беспилотника MQ-1.

В CENTCOM заявили, что в ходе удара были также выведены из строя средства ПВО, наземный пункт управления и два дрона-камикадзе, при этом потерь среди военнослужащих США не зафиксировано.

Учения Ramstein Flag 2026 ставят Финляндию в авангард сил НАТО

Проведение учений Ramstein Flag 2026 на территории Финляндии свидетельствует о растущей роли страны в военной инфраструктуре НАТО на северном направлении.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению военного эксперта Александра Степанова, Финляндия становится важнейшим логистическим и оперативным центром альянса в Арктике, обеспечивая возможности для переброски и размещения сил.

Особое значение в ходе маневров будет отведено авиационному компоненту, а географическое положение страны позволит отрабатывать широкий спектр сценариев, включая действия вблизи российских границ.

Трамп опроверг заявления, что сделка с Ираном не затрагивает ядерную программу

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что разрабатываемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном не касается иранской ядерной программы.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, документ прямо предусматривает отказ Ирана от обладания ядерным оружием, а значительная его часть посвящена вопросам, связанным с ядерной деятельностью исламской республики.

При этом иранские официальные лица ранее заявляли, что в рамках текущих переговоров с США тема национальной ядерной программы не обсуждается.

Названо число освобожденных ВС РФ населенных пунктов весной 2026 года

По данным Минобороны России, за весеннюю кампанию 2026 года российские войска установили контроль над 63 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшее число освобожденных населенных пунктов пришлось на Харьковскую область, где под контроль российских сил перешел 21 населенный пункт, тогда как в ДНР было занято 19, в Сумской области — 14, в Запорожской — 6, а в Днепропетровской — 3.

Самым результативным месяцем стал май, в течение которого было освобождено 27 населенных пунктов, тогда как в марте и апреле этот показатель составил 20 и 16 соответственно.

США провели порядка 70 судов через Ормузский пролив с начала мая

По информации американских СМИ, силы Центрального командования США за последние недели содействовали прохождению около 70 судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждают источники в администрации США, большинство судов во время перехода через стратегически важную водную артерию отключали транспондеры, а поддержку им оказывали военные структуры CENTCOM.

При этом официальные представители не раскрыли типы сопровождаемых судов, а ранее американское командование отрицало участие в обеспечении прохода коммерческого флота через пролив.