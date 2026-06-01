Раскол внутри ЕС усилился из-за России

Страны Евросоюза не могут выработать единую позицию по вопросу диалога с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

По его словам, ряд государств открыто выступает против переговоров с российской стороной. К таким странам он отнес государства Балтии, Польшу, Германию, а также некоторые другие страны ЕС.

Картхайзер также напомнил о позиции главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая, по его словам, придерживается аналогичного подхода.

При этом внутри Евросоюза существуют и другие взгляды на отношения с Москвой. В качестве примера депутат назвал Бельгию, Словакию, Австрию и Люксембург. По его словам, более сдержанную позицию по этому вопросу временами занимают также Франция и Италия.

Европарламентарий отметил, что отсутствие консенсуса между государствами-членами ЕС сохраняется и пока не позволяет выработать общий подход к диалогу с Россией.

Американский профессор сделал важное заявление о России

Если такая ситуация затянется, это может привести к серьезным противоречиям внутри объединения, считает Картхайзер. По его мнению, на этом фоне будет возрастать риск прямой конфронтации с Россией, тогда как более умеренные страны не заинтересованы в подобном развитии событий.