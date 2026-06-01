Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля о прекращении огня

Госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с президентом Ливана и премьер-министром Израиля для продвижения новой инициативы по прекращению огня.

Об этом Равид сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По его данным, за последние 48 часов Рубио провёл переговоры с ливанским президентом Джозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Новое предложение США в качестве первого шага предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны движения «Хезболлах». В ответ Израиль воздержался бы от агрессии против Бейрута.

Ранее Нетаньяху приказал расширить зону сухопутной операции ЦАХАЛ в Ливане. Также сообщалось, что ЦАХАЛ установил контроль над крепостью Бофор в Ливане.