Китайские корабли начали патрулирование у берегов Тайваня

Пекин вывел корабельную группу в акваторию острова из-за переговоров Японии и Филиппин о разграничении морских пространств, сообщило управление береговой охраны КНР.

Корабельная группа береговой охраны КНР в понедельник вышла в море, передает РИА «Новости».

1 июня китайская сторона «в соответствии с законом провела правоохранительное патрулирование в акватории к востоку от китайского острова Тайвань».

В управлении подчеркнули, что такие действия стали вынужденной мерой. Это произошло на фоне одностороннего объявления Токио и Манилы о начале переговоров по разграничению морских пространств в этом регионе.

Китайские власти считают, что подобный шаг посягает на территориальный суверенитет, а также морские права и интересы страны.

Представители ведомства призвали Японию и Филиппины незамедлительно прекратить любые незаконные действия, которые нарушают суверенные права Пекина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая тайваньские военные зафиксировали вблизи острова девять воздушных судов и шесть кораблей КНР. В марте ВМС Японии сформировали новую объединенную эскадру для действий у примыкающих к Тайваню островов. В феврале Пекин выступил против совместного морского патрулирования Филиппин с участием других государств.