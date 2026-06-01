Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии отчаяния из-за способности российской армии наносить мощные ракетные удары на любую глубину украинской территории, вплоть до Львова.

© Francesco Fotia/Zuma/TACC

По словам эксперта, Зеленский осознаёт, что находится на последнем этапе существования своей власти, поэтому просит у Запада всё, что ему готовы дать. При этом Макгрегор отметил, что хорошая новость заключается в том, что большинство людей в Европе, которые раньше слушали украинского лидера, больше не проявляют к этому интереса.

Аналитик подчеркнул, что у России имеется почти неисчерпаемый запас ракет «Орешник», «Искандер» и других, и российские военные способны нанести огромный ущерб. Они ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, в том числе по Львову, если потребуется, и это, по словам Макгрегора, начнётся очень скоро. Отказ Киева от мирного урегулирования с Москвой, по мнению экс-советника Пентагона, окончательно лишил Украину геополитической субъектности и ведёт страну к полной утрате государственности.

Макгрегор напомнил, что Украина возвращается к тому, чем она всегда была исторически - не нацией или независимым государством, а просто регионом, к которому почти никогда не относились как к самостоятельной стране.

Зеленский увидел окно возможностей для переговоров с Россией

Ранее на Западе раскрыли план Зеленского по втягиванию НАТО в конфликт с Россией.