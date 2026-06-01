Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне. При этом, по его словам, угрозы со стороны Москвы и Минска нет.

Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают Александр Вольфович Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии

Вольфович добавил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко призывают Запад к диалогу.

В Европе призвали готовиться к войне с Россией

Начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка заявил, что Москва представляет из себя угрозу для ЕС, в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с Россией.

Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией Карел Рехка Начальник Генштаба армии Чехии

Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина отметил, что ЕС планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией. Он подчеркнул, что Москва не собирается нападать «сегодня вечером, завтра, послезавтра, через месяц или даже через год». Однако он призвал европейские страны все равно наращивать траты на оборону, чтобы достигнуть «стратегической автономии» от Соединенных Штатов.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, в свою очередь, заявил, что Россия не будет нападать на европейские страны после окончания конфликта на Украине. При этом он согласился с заявлениями британского правительства о «необходимости подготовки к войне с Россией в будущем». Однако он указал, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой «не сможет обойтись без помощи Вашингтона».

В России сочли заявления Европы бредом

Президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По его словам, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Он добавил, что западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт «чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят».

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что большинство европейских лидеров на сегодняшний день допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.

Вы понимаете, куда эта дорога ведет, как это ни печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно Дмитрий Медведев Зампредседателя Совета безопасности

Медведев добавил, что конфликт между Россией и Европой носит экзистенциальный характер и не исчезнет за одно поколение. По его мнению, несмотря на существующие разногласия, новые политики могут начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но степень взаимного недоверия долгое время будет оставаться колоссальной.