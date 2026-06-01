Поведение Прибалтики по отношению к России неприемлемо. К такому выводу пришел профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«Риторика из стран Балтии о возможных ударах по Калининграду или о готовности стать базой для атак дронов на Россию просто ошеломляет. Такое поведение абсолютно недопустимо в ядерную эпоху», — отмтеил он.

По словам эксперта, это «невероятно безответственно, это полное пренебрежение жизнями — и вашей, и моей, и всех остальных на планете». Сакс возложил основную ответственность на Европу. По его мнению, «она не проявила ни малейшего интереса, ни малейшей способности вести хоть какую-то дипломатию». В конце концов Европе необходимо предпринять шаги для разрядки ситуации, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что выделение Евросоюзом средств на военные нужды стран Балтии является коррупционной сделкой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, такой же сделкой было строительство «стены» на российско-украинской границе, приведшее исключительно к обогащению бывшего премьера Украины (2014-2016) Арсения Яценюка. До этого стало известно, что ЕС перевел Прибалтике 1,5 миллиарда евро из-за украинских дронов.