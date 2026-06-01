В парламенте Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией, пишут "Известия". По словам главы комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в стране становится больше инициатив, направленных против РФ.

© Газета.Ru

На этом фоне председатель парламента Ана Брнабич на конференции в Праге сказала, что не считает братскими отношения Сербии и России. Она пояснила, что Белград не вводит санкции в отношении Москвы, потому что сам под них попадал в 1990-е.

"Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Она уверен, что Москва и Белград продолжают успешно взаимодействовать по всем ключевым направлениям. Однако в статье отмечается, что в прошлом году сербский МИД обещал синхронизировать свою визовую политику с европейской в 2026-м. В прошлом месяце стало известно, что Министерство экономического развития РФ прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.