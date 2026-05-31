Глава МИД Молдавии выступил за объединение страны с Румынией

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией.

«Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», — сказал он в эфире Vocea Basarabiei.

Ранее румынский президент Никушор Дан сказал, что Бухарест готов пройти через процесс объединения с Кишинёвом, если жители республики выразят подобное желание.

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон сказал, что действующий президент Майя Санду хочет объединить Молдавию с Румынией ради личной власти.

Сама Санду заявляла, что присоединение Молдавии к Румынии сделало бы процесс евроинтеграции более оперативным для бывшей советской республики.

Аналитик Дмитрий Кисеев объяснил разговоры об объединении Молдавии и Румынии попыткой шантажа ЕС.