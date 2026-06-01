Сирийский президент позвонил Трампу с одним предложением

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа созвонился с американским лидером Дональдом Трампом 31 мая и выдвинул одно предложение. Об этом сообщает Anadolu.

© Lenta.ru

Главы государств обсудили возможности поддержки восстановления Сирии. В процессе аш-Шараа подчеркнул, что отмена Вашингтоном всех санкций в отношении страны поспособствовала бы экономическому подъему. Трамп же указал на необходимость поддерживать стабильность в регионе.

Кроме того, президент Соединенных Штатов призвал уделить особое внимание дипломатии, чтобы укрепить безопасность и предотвратить эскалацию.