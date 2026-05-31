СМИ: Пезешкиан подал в отставку

Президент Ирана направил официальное письмо Моджтабе Хаменеи с просьбой об увольнении, сообщают источники.

В нём он указал, что Корпус стражей исламской революции фактически «полностью захватил власть». По информации СМИ, Пезешкиан заявил, что президент и другие высокопоставленные чиновники были отстранены от принятия важных решений. В письме подчеркивалось, что глава государства в сложившихся обстоятельствах не способен выполнять свои обязанности, поэтому попросил подать в отставку.

Анонимные источники сообщили изданию Iran International, что основной причиной разногласий между Пезешкианом и главой Корпуса стражей исламской революции стал «способ ведения войны и её разрушительные последствия для жизни населения и экономики страны».