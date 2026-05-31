Макрон выступил с заявлением в связи с беспорядками в стране

Власти Франции намерены сурово наказать зачинщиков и участников беспорядков, охвативших страну после победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, принявший футболистов и тренерский состав клуба в Елисейском дворце.

"Мы будем жестко реагировать на эти неприемлемые действия", - подчеркнул глава государства, выступление которого транслировалось на странице его администрации в соцсети X.

Президент также поблагодарил полицейских и пожарных за их работу.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что 780 человек были задержаны в ходе беспорядков по всей стране. Один человек погиб, более 200 получили ранения.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский "Арсенал". Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее - 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды одержавшим победу в Лиге чемпионов.