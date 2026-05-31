В США рассказали, сколько судов перенаправили с начала блокады Ирана

Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили или вывели из строя 123 судна. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В публикации отмечается, что по состоянию на 31 мая было перенаправлено 118 коммерческих судов, еще пять — выведено из строя.

26 мая Центральное командование Вооруженных сил США опровергло появившуюся в СМИ информацию, что корабли американского флота возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив.

25 мая газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива. За день до этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней, которое подразумевает в том числе и открытие Ормузского пролива.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады.