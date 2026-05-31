Запад готовится к войне, хотя со стороны Москвы и Минска нет никакой угрозы. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах... Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте — 2030 год», — сказал он телеканалу СТВ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у России никогда не было агрессивных намерений в отношении Европы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен между тем отметила, что европейские страны не готовы к военному противостоянию с Россией.