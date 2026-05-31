В Катаре заявили о готовности к обсуждению одного вопроса по Ормузу

Заместитель премьер-министра Катара, государственный министр по делам обороны эмирата шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что Доха выступает против введения постоянных пошлин за прохождение Ормузского пролива, однако катарская сторона готова к обсуждению вопроса временных сборов для обеспечения безопасности судоходства. Его слова приводит портал Doha News.

Говоря о взимании установленных законом сборов, шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что Катар и партнеры страны в Персидском заливе очень четко заявили, что взимание пошлин всегда будет сказывать на потребителе, поэтому Доха выступает против этого.

При этом он уточнил, что если речь идет об определенном периоде, когда власти Ирана говорят, что будут использовать пошлины для разминирования или направят часть сборов на временные нужды, то это предмет для разговоров. По словам министра, временна пошлина могла бы стать тем, что поможет возвращению транзита через Ормуз в нормальное русло.

Тем не менее шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани повторил, что это не должно быть узаконенным сбором, который повлияет и на другие проливы. Он добавил, что часть стран может последовать этому примеру, что приведет к беспорядку в сфере морского судоходства.