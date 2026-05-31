Владимир Зеленский планирует назначить Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ, а Дениса Шмыгаля вновь сделать премьер-министром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник рассказал, что пока о намерениях Зеленского знают лишь приближенные к нему лица.

«В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра», — сообщил он.

Кадровые перестановки произойдут ближе к выборам в конгресс США.

Данное решение Зеленский принял после общения с американским сенатором Блументалем, который считается одним из лоббистов ВПК США.

Инсайдер добавил, что заявления Зеленского о мирном урегулировании конфликта на условиях, выгодных для киевского режима, «носят исключительно популистский характер».

Буданов* занимает сейчас пост главы офиса Зеленского.

Шмыгаль является министром энергетики. Он был премьером с марта 2020 года по июль 2025 года.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов