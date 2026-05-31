Владимир Зеленский в ходе переговоров в «узком кругу» с соратниками по партии «Слуга народа» рассказал им, что Республиканская партия потерпит поражение на выборах в Конгресс США, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что на Украине идет широкая общественная дискуссия — на всех уровнях обсуждают итоги встречи Зеленского с партией «Слуга народа», а также последующей переговоров в «узком кругу».

По данным источника, украинский лидер пообещал, что после выборов в Конгресс ситуация значительно улучшится — США снова начнут финансировать Киев, а представители партии будут получать стимулирующие выплаты «в конвертах».

Зеленский также рассказал на встрече, что надеется на возвращение к «формуле Салливана», которая предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

Напомним, что «формула Салливана» — это условия, которые предлагал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности 46-го президента США Джо Байдена, для достижения перемирия в российско-украинском конфликте.

Предполагалось, что линия фронта будет зафиксирована по Днепру, Славянск с его контролем над водой для Донбасса останется под контролем ВСУ.

Также предусматривалось, что ВСУ сокращаются по численности, но переобучаются по стандартам НАТО, получают современные западные танки и системы ПВО.