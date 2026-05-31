Зеленский пожаловался, что США не ответили на его письмо по ПВО

Владимир Зеленский рассказал в эфире CBS News, что США пока не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО.

По данным телеканала, украинский лидер после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве отправил письма в Белый дом и Конгресс США.

Зеленский отметил, что российские военные два раза в неделю в среднем проводят крупные, массированные атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

По его словам, ВСУ не хватает ракет для комплексов ПВО. В связи с этим, добавил он, были направлены письма в Белый дом и Конгресс США.

Украинский лидер пожаловался, что ответ, в той или иной форме, пока не поступил ему. Вместе с тем, добавил он, есть надежда, что в США поймут, что на Украине сложилась действительно сложная ситуация и ответят на его просьбу.

Ранее сообщалось, что Белый дом и известные политики не отреагировали на послание Зеленского.

В частности, нет упоминаний о письме украинского лидера на страницах спикера палаты представителей Майка Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранных делам.