Трамп назначил посла США в Турции спецпосланником по Ираку и Сирии

Американский президент Дональд Трамп назначил посла Соединённых Штатов в Турции Тома Баррака своим специальным посланником по Ираку.

© Московский Комсомолец

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства в социальной сети Truth Social, дипломат также будет совмещать эти обязанности с должностью спецпосланника по Сирии, которую он получил в прошлом году. Таким образом, Баррак сосредоточит в своих руках координацию американской политики по трём ключевым ближневосточным направлениям.

«Я рад сообщить, что посол США в Турции Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным представителем президента по Сирии, а также специальным представителем президента по Ираку, так как мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами этих стран, и наши отношения с ними продолжают укрепляться», — написал Трамп.

Президент подчеркнул, что Баррак останется послом в Анкаре и будет действовать при полной поддержке Государственного департамента США.

Баррак стал послом США в Турции в апреле 2025 года. Уже через месяц, в мае того же года, Трамп назначил его своим специальным посланником по Сирии. Теперь дипломат получил расширенные полномочия, которые включают также иракское направление. Эксперты полагают, что такое решение позволяет Вашингтону более эффективно координировать свои действия в регионе, где пересекаются интересы США, Турции, Ирака и Сирии.

Назначение произошло на фоне активизации американской дипломатии на Ближнем Востоке. Отношения США с Турцией, несмотря на периодические разногласия, остаются стратегическими. Что касается Ирака и Сирии, то Вашингтон продолжает поддерживать там свои военные контингенты и вести работу с местными властями. Ожидается, что в ближайшее время Баррак представит план дальнейших действий по укреплению сотрудничества с Багдадом и Дамаском.