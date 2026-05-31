Глава МАГАТЭ потребовал прекратить атаки ядерных объектов после удара по ЗАЭС

Удар беспилотника по машинному залу блока № 6 Запорожской АЭС стал серьезным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого привела пресс-служба организации в соцсети X.

© Газета.Ru

«Атаки на ядерные объекты недопустимы и должны быть прекращены, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии, которая не принесет пользы никому», — говорится в публикации.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее Медведев после атаки ВСУ на ЗАЭС предупредил об угрозе нового Чернобыля.