Гендиректор МАГАТЭ сделал заявление о Запорожской АЭС

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В воскресенье заявление Гросси появилось в соцсети X.

«Вчерашний удар стал серьёзным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны быть прекращены, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу ядерной аварии, которая не принесёт выгоды никому», — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Отмечается, что команда МАГАТЭ сегодня утром зафиксировала на ЗАЭС повреждения внешней стороны здания машинного зала (турбинного отделения), по которому вчера был нанесён удар украинским беспилотником.

Специалисты отметили, что повреждения здания, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического волокна на земле доказывают удар БПЛА. Специалисты смогли измерить уровень радиации на площадке, он остается в норме.

Во время работ команда МАГАТЭ едва не угодила под очередной обстрел. Энергетики укрылись в безопасном месте, и слышали звук пролетающих поблизости дронов и выстрелы по ним.