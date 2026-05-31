США следует подумать о том, как разрешить кризис в Румынии, вызванный падением беспилотника, дипломатическим путем, заявил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Накануне американский сенатор Джим Риш обвинил Россию в «безрассудной эскалации» из-за падения беспилотника в Румынии.

Дэвис поинтересовался, действительно ли политик верит в то, что ядерная держава намеренно «спровоцировала» потенциальный ответ НАТО по статье 5 после нескольких лет конфликта на Украине.

Также эксперт пожелал узнать, что конкретно подразумевал сенатор, какие рекомендации он может дать США, чем, как и когда он собирается поддерживать Румынию.

Подполковник в отставке заметил, что у США есть более серьезные проблемы — державе следует разобраться в заявлениях российских дипломатов, понять, что заставляет Москву резко высказываться в адрес европейских стран, грозить ударами по Франции, ФРГ, Британии.

«Сейчас самое время трезво взглянуть на ситуацию и заняться серьезной дипломатией, чтобы оценить, сможем ли мы деэскалировать напряженность до того, как она перерастет в конфликт, и никто не будет в безопасности», — разъяснил Дэвис.

Аналитик констатировал, что разгневанные посты сенаторов в соцсетях, лишенные силы и игнорирующие реальность, не помогут решить проблемы.