Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал заявление сенатора США Джима Риша из-за якобы российского БПЛА в Румынии.

С точки зрения автора публикации, в данный момент самое время подумать трезво и заняться серьезной дипломатией, чтобы оценить возможность снизить напряженность до того, как она усилится, и когда уже никто не будет в безопасности.

Накануне сенатор обвинил Российскую Федерацию якобы в безрассудной эскалации из-за падения беспилотного летательного аппарата в Румынии.

В пятницу БПЛА попал в крышу дома в румынском Галаце, пострадали два человека. Бухарест обвинил в инциденте Москву, не приведя каких-либо доказательств. В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что ЧП в Румынии, по всей вероятности, связано с украинским беспилотником, сбившимся с курса из-за действий РЭБ или несовершенства технических данных.