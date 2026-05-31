В Житомирской области неизвестные захватили храм канонической УПЦ

Украинская православная церковь (УПЦ) в селе Новые Воробьи Житомирской области лишилась доступа к своему храму. Неизвестные лица опечатали церковь Рождества Пресвятой Богородицы, воспрепятствовав прихожанам войти внутрь. Информацию об этом распространил Союз православных журналистов (СПЖ).

Инцидент произошёл на фоне предшествующих событий, связанных с этим же приходом. Ранее, 1 мая, украинский телеканал «Первый казацкий» сообщил о насильственной мобилизации настоятеля храма — священноинока Ильи. Священника отправили в штурмовую бригаду. А 22 мая появилась информация о готовящемся силовом захвате этой религиозной постройки сторонниками раскольнической Православной церкви Украины.

По данным СПЖ, 30 мая неизвестные лица опечатали храм и заблокировали верующим доступ в него. Подробности о том, кто именно совершил эти действия, не раскрываются. Местные прихожане оказались заперты снаружи, не имея возможности зайти в свою церковь.

Таким образом, религиозная община в селе Новые Воробьи столкнулась с обострением ситуации вокруг своего права на проведение богослужений.