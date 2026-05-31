Франция созывает Совбез ООН

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за военного вторжения Израиля в Ливан и «углубления оккупации территорий». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В субботу глава французской дипломатии потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

«Ничто не может оправдать продление (израильских) военных операций в Ливане и углубление оккупации ливанской территории. Это большая ошибка Израиля», — сказал Барро.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в субботу обвинил Израиль в проведении «политики выжженной земли» против его страны. Он отметил, что военные рейды нанесли значительный ущерб и призвал международное сообщество «прекратить эскалацию и продление израильских атак».

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что из-за израильского авиаудара возле больницы Хирам в Тире ранено 13 сотрудников.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал израильской армии «расширить операции в Ливане». По его словам, войска пересекли ливанскую реку Литани, и захватили стратегические высоты, включая древний замок Бофорт.