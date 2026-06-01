Решение Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование в честь Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) испортило отношения Киева с Варшавой. Острый исторический спор осложняет польско-украинские отношения и фактически играет на руку России, пишет британская газета The Telegraph.

На прошлой неделе Зеленский объявил, что отдельный центр специальных операций «Север» получит наименование «Герои УПА*». Кроме того, 19 мая в Киев были репатриированы останки Андрея Мельника, одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) - структуры, создавшей военные формирования УПА*.

УПА* вступила в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также совершила массовые убийства этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Убиты были до ста тысяч польских мирных жителей, а разрешения на эксгумацию тел погибших Украина выдала лишь недавно.

Навроцкий предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что потребует лишить Зеленского высшей польской награды, ордена Белого Орла, за репатриацию останков лидера ОУН** и фотографии у его могилы. Навроцкий подчеркнул, что шаг Зеленского продемонстрировал отношение Украины к истории и ее «неготовность стать частью европейской семьи».

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что действия Зеленского «оскорбляют национальные чувства» Польши и «вызывают беспокойство с точки зрения двусторонних отношений».

Лех Валенса, польский лауреат Нобелевской премии мира, заявил, что перестанет носить значок с украинским флагом. Он подчеркнул, что, «героизируя бандитов из УПА*», Зеленский оскорбил его и всех «зверски убитых соотечественников».

В то же время Туск, чье правительство регулярно вступает в конфликты с Навроцким, попытался смягчить напряженность, заявив, что Россия может извлечь выгоду из раскола между «некогда верными союзниками».

The Telegraph отмечает, что в ВСУ «присутствует сильный националистический элемент», а полуофициальные военизированные формирования Украины часто используют праворадикальную националистическую символику. Российские власти назвали одной из целей спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

* ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.