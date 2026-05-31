Лукашенко сделал заявление о белорусских солдатах на Украине

Белорусских солдат на Украине «не было и не будет», это прекрасно знает Владимир Зеленский. Однако Киев намеренно прибегает к угрозам в отношении Минска и делает это с подачи Запада. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Заявление белорусского лидера прозвучало 29 мая, на полях саммита ЕАЭС в Астане, но было распространено только сегодня. Лукашенко прокомментировал «звучащие из Киева агрессивные заявления».

Он отметил, что слухи об участии Минска в конфликте на Украине и угрозы Киева наметить 500 целей на территории Белоруссии это «треп какой-то».

«Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные знают», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что украинские военные не хотят войны с Белоруссией и «дополнительных полторы тысячи километров фронта». Лукашенко уверен, что Киев «ляпает» подобные агрессивные заявления в угоду «европейским партнерам».

Белорусский лидер добавил, что если республику атакуют «с какой-то территории», то «война получит совершенно иное качество в Украине».