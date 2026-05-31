$71.0282.64

Лукашенко призвал армянский народ к аккуратности при выборе пути развития

Илья Родин

Гражданам Армении следует быть очень аккуратными при выборе дальнейшего пути развития республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко дал совет армянам
© president.gov.by

По данным агентства, в 2026 году Ереван начал активно работать над вступлением в ЕС. В Москве предупредили власти республики, что членство в ЕС несовместимо с нахождением в ЕАЭС и ряде других организаций, приведет к утрате льгот и привилегий.

Лукашенко напомнил, что кризис на Украине начинался со стремления жителей страны в Евросоюз.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине», — подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что Армения недавно вышла из войны с Азербайджаном, желательно, чтобы республика снова не попала в тяжелую ситуацию.

Путин напомнил Армении, с чего начался кризис на Украине

Армянскому народу нужно подумать, серьезно подумать, прежде чем делать окончательный выбор между ЕАЭС или Евросоюзом, отметил Лукашенко.

Вместе с тем, констатировал президент, Минск примет то мнение, которое выскажет народ Армении.