Гражданам Армении следует быть очень аккуратными при выборе дальнейшего пути развития республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, в 2026 году Ереван начал активно работать над вступлением в ЕС. В Москве предупредили власти республики, что членство в ЕС несовместимо с нахождением в ЕАЭС и ряде других организаций, приведет к утрате льгот и привилегий.

Лукашенко напомнил, что кризис на Украине начинался со стремления жителей страны в Евросоюз.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине», — подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что Армения недавно вышла из войны с Азербайджаном, желательно, чтобы республика снова не попала в тяжелую ситуацию.

Армянскому народу нужно подумать, серьезно подумать, прежде чем делать окончательный выбор между ЕАЭС или Евросоюзом, отметил Лукашенко.

Вместе с тем, констатировал президент, Минск примет то мнение, которое выскажет народ Армении.