Китай набросился с обвинениями на США

Командующий Вооруженными силами США в Корее генерал Ксавьер Брансон оказался в центре дипломатического скандала после высказывания о Южной Корее в подкасте Военного колледжа армии США. Как сообщает агентство «Рёнхап», Сеул передал Вашингтону свою позицию по этой теме через дипломатические и оборонные каналы.

© Московский Комсомолец

Брансон назвал Южную Корею кинжалом в сердце Азии. Эта формулировка вызвала резкую реакцию посольства КНР в Сеуле. Китайская сторона заявила, что США фактически представили Южную Корею своим оружием и перешли допустимые границы.

В администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна подтвердили, что позиция Сеула была доведена до американской стороны. В обсуждении участвовали советник по национальной безопасности Ви Сон Лак, министерство обороны и МИД страны.

Подробности переданного Вашингтону сигнала южнокорейские власти раскрывать не стали. По оценке экспертов в сфере безопасности, Сеул, вероятнее всего, выразил сожаление в связи с высказыванием американского генерала.

В администрации президента Южной Кореи также отметили, что Сеул знает о публичных заявлениях Брансона, а между Южной Кореей и США идет общение по различным текущим вопросам на разных уровнях.

Сам Брансон позже пояснил свою фразу на Азиатском саммите по безопасности в Сингапуре, известном как «Диалог Шангри-Ла». По его словам, он пытался описать оперативную среду, в которой действуют американские военные в регионе.

«Рёнхап» отмечает, что командующий USFK и раньше использовал подобные образы, говоря о стратегической роли Южной Кореи. В прошлом году он называл страну стационарным авианосцем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Скандал показал чувствительность темы американского военного присутствия на Корейском полуострове. Для Вашингтона Южная Корея остается ключевым союзником в регионе, однако подобные формулировки создают для Сеула дипломатические риски в отношениях с Китаем.