МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет.

На полях прошедшего саммита ЕАЭС в Астане глава государства рассказал журналистам, что часто размышляет над тем, зачем Владимир Зеленский в последнее время агрессивно высказывается в адрес Минска. По словам белорусского лидера, которые приводит агентство БелТА, к этому Киев подталкивают в некоторых европейских странах. "С американцами мы разговариваем. Позиция [президент США Дональда] Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то, опять же, говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят: "А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину", - сказал Лукашенко.

В этой связи он еще раз однозначно заявил: "Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные [на Украине] знают".