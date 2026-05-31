На Украине могут появиться «полевые силы», смертельно опасные для Владимира Зеленского, рассказал в эфире своего YouTube-канала Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Накануне Соскин заявил, что атаку на ЗАЭС могли организовать британские диверсанты.

«Могут появиться вообще какие-то третьи, четвёртые неуправляемые силы», — предположил экс-советник.

Ранее Соскин сообщил, что Зеленский значительно ослабел в последнее время. Он добавил, что партнеры сократили помощь украинскому лидеру.

По его мнению, это обусловлено утратой интереса США к украинскому кейсу, коррупционными скандалами, проблемами с поиском денег для Киева.