Еврокомиссар призвал «не соблазнять» Путина в одном вопросе

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны НАТО проявить инициативу в дискуссии вокруг европейской оборонной промышленности и обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

Об этом пишет LRT.

"Россия, как и раньше, производит больше, чем ЕС. Это опасно, это соблазняет Путина. Национальные парламенты Европы должны спрашивать наши правительства: "Почему наша промышленность не растет?", несмотря на то, что расходы в этой сфере увеличиваются", - сказал Кубилюс.

Он указал, что с 2022 года Украина в 50 раз увеличила объемы производства оборонной продукции, в то время как внутри ЕС все еще нет единого рынка, нет конкуренции, инноваций и развития промышленности.

Кубилюс утверждает, что борьба за общий рынок оборонной продукции в ЕС – "это также борьба за возможность иметь современные оборонные доктрины на национальном уровне".

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. По его словам, речь идет о сумме в €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.