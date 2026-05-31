Глава Военного комитета НАТО рассказал о «сдвиге» в альянсе

НАТО переживает «здоровый сдвиг» к большей ответственности и справедливому распределению оборонного бремени. Это не является фрагментацией альянса. Так считает глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передает РИА Новости.

Драгоне выступил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«То, что мы наблюдаем внутри альянса, — это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг», — сказал глава Военного комитета НАТО.

По его словам, этот сдвиг состоит из возросшей ответственности в новую эпоху и более справедливого распределения финансов.

Драгоне отметил, что европейские страны «берут на себя большую ответственность» за военные инвестиции. На прошлогоднем саммите НАТО было утверждено, что члены начнут тратить 3,5% ВВП на национальную оборону и 1,5% на оборонную инфраструктуру.

Драгоне считает, что «движение к 5%» уже происходит, а задача альянса в том, чтобы превратить «миллиарды в батальоны и корабли».

«Мы не можем сдерживать кого-либо, размахивая деньгами в воздухе», - резюмировал глава Военного комитета НАТО.

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин предупредил, что НАТО последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге.