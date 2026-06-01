Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев

Согласно информации, опубликованной газетой Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, израильские власти обратились к Соединённым Штатам с просьбой разрешить расширение ударов по ливанской столице - Бейруту.

Ранее, в воскресенье, министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля взяла под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Вскоре после этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения «Хезболлах» и усилить контроль над территориями в южном Ливане.

Первые прямые переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп объявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Однако, несмотря на формальную договорённость, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки населённых пунктов на юге Ливана и удерживать под огневым контролем ряд приграничных поселений. В ответ на это ливанское движение «Хезболлах» проводит боевые операции против израильских сил.

Ранее Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану запрещено иметь ядерное оружие.