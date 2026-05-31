Европейский союз повторяет путь Римской империи на закате ее существования.

Об этом газете Financial Times (FT) заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Евросоюз, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования», — сказал он.

Премьер раскритиковал политику Евросоюза в области декарбонизации. По его мнению, такие меры толкают европейскую экономику в пропасть.

До этого Бабиш заявлял, что Чехия не намерена повышать расходы на оборону, несмотря на рост целевых показателей среди других стран НАТО. Постпред США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенным Штатам нужны сильные, а не зависимые от Вашингтона союзники в Европе. Так он прокомментировал отказ Чехии увеличивать расходы страны на оборону более чем на 2% от ВВП. Постпред в НАТО отметил, что США «играют ведущую роль» в сфере оборонных расходов. Он также заверил, что Вашингтон не намерен сокращать свое присутствие в Европе.