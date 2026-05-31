Трампа обвинили в предательстве дипломатии в третий раз

Дипломатическое решение иранского конфликта, похоже, подвисло в воздухе. И Вашингтон, и Тегеран не отбрасывают его, однако видимого продвижения к миру не ощущается.

Дональд Трамп изложил свои требования к Ирану, когда он провел встречу, на которой, по его словам, он принимал окончательное решение по войне. Тем временем министр обороны США Пит Хегсет выступил на сингапурском саммите по обороне, заявив, что "любая сделка была бы хорошей сделкой".

Дональд Трамп заседал в ситуационном центре, чтобы принять "окончательное решение" по войне с Ираном. Пока еще не поступило какого-нибудь более-мнеее четкого ответа от президента США, но в том же посте в социальных сетях, в котором он объявил об этой встрече, он изложил свои требования к Ирану.

Если верить предыдущим сообщениям, США и Иран, вероятно, недавно добились прогресса в достижении предварительного соглашения. Это позволило бы решить некоторые проблемы (вновь открыть Ормузский пролив и снять блокаду США, а также продлить режим прекращения огня на 60 дней), а также дало бы сторонам больше времени для обсуждения более острых вопросов (ядерная программа Ирана и санкции США).

Однако, несмотря на очевидный дипломатический прогресс, на прошедшей неделе стороны конфликта обменялись ударами, напоминает Sky News. Хотя это и не подтолкнуло страны снова к полномасштабной войне, сам этот факт вызвал обеспокоенность по поводу эффективности любого дипломатического решения.

Советник верховного лидера Ирана обвинил Дональда Трампа в "предательстве дипломатии в третий раз". Мохсен Резаи в своем посте в социальных сетях написал: "Как и было предсказано, президент Соединенных Штатов в третий раз предает дипломатию. Продолжая морскую блокаду и предъявляя чрезмерные требования на переговорах, он еще раз доказал, что не является переговорщиком и преследует другие цели".

Иран давно требует от США прекратить блокаду Ормузского пролива, при том, что этот водный путь закрыт для коммерческих судов, указывает Sky News. Тегеран попытался представить себе будущее, в котором он сохранит контроль над водным путем и каким-то образом заработает деньги.

Заявления Резаи, по-видимому, относятся к 12-дневной войне в июне прошлого года, когда США нанесли удар по Ирану во время переговоров, и ударам 28 февраля этого года, которые положили начало войне в Иране, которая также произошла во время переговоров.

Между тем, отмечает Sky News, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он "совершенно уверен" в том, что Дональд Трамп добьется соглашения с Ираном.

Выступая в Сингапуре на оборонном саммите Shangri-La Dialogue, Пит Хегсет повторил фразу, которую уже слышали от него ранее, когда его спросили, что ему нужно от Ирана для продвижения к миру: "Любую сделку, на которую президент готов пойти, он собирается заключить только в том случае, если он считает, что это необходимо. очень многое для нашей страны и всего мира... Вы видели это по тому, как он говорил об этом публично. Расстановка сил нисколько не изменилась... Чем ближе они будут к этой реальности, тем ближе мы будем к заключению такого рода сделки".

Выступая перед журналистами, он добавил, что Иран "очень, очень четко знает, каковы наши ожидания".

Шеф Пентагона продолжил: "Они движутся в нашем направлении, и переговоры были продуктивными. Они знают, к чему нужно стремиться, и я вполне уверен в нашем президенте, который заключает только выгодные сделки".

Хегсет также сообщил журналистам, что вопрос об Ормузском проливе часто поднимался во время его переговоров с союзниками на саммите по обороне, но США успокоили их.