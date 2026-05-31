Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

Европейские страны не готовы к военному противостоянию с Россией.

Об этом в интервью польской Gazeta Wyborcza заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Ситуация лучше, чем несколько лет назад, мы лучше понимаем, что поставлено на карту. Но готовы ли мы? Я так не думаю», — сказала она.

Фредериксен уверена, что Россия «готовится к нападению» на Европу. При этом, по ее словам, Европа продолжает вести себя так, будто живет в мирное время, хотя «мирное время больше не является вариантом». Она отметила, что страны Европейского союза (ЕС) вооружаются недостаточно быстро и тратят на оборону все больше, но этого все еще мало.

Премьер Дании также согласилась с американцами в том, что Европа слишком мало делала в сфере обороны. Она назвала ошибкой сокращение военных расходов и убежденность в том, что Вашингтон защитит ЕС.

«Европа должна значительно нарастить свой военный потенциал к 2030 году. Это ключевой вопрос для европейской идентичности», — подчеркнула Фредериксен.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгон сказал, что сейчас НАТО переживает давно назревший, необходимый и в конечном итоге полезный сдвиг.