Раскрыт разговорный язык живущих в Польше украинцев

Трудовые мигранты с Украины в повседневном общении часто используют русский язык.

Об этом РИА Новости рассказал владелец одного из ресторанов Варшавы.

«Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского», — пояснил ресторатор.

По его словам, многие украинцы приезжают из той части страны, где русский язык был или остается широко используемым в повседневной жизни.

Собеседник агентства подчеркнул, что для работодателей важно выполнение рабочих задач, а не языковая интеграция сотрудников. Сейчас в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используется реже, а основное общение происходит на русском или миксе языков.

Ранее чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, имеющая украинские корни, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу.