МАГАТЭ жестко отреагировало на удар ВСУ по Запорожской АЭС

Нанесение ударов по ядерным объектам - это как игра с огнём. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя атаку украинского беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию.

Глава агентства выразил беспокойство в связи с инцидентом. По его словам, удар ставит под угрозу основные принципы ядерной безопасности. МАГАТЭ запросило доступ в повреждённое здание машинного зала, чтобы осмотреть энергоблок.

В Росатоме подчеркнули - нападение не могло быть случайным, дрон управлялся по оптоволокну. Как отметил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв, это первый случай атаки ВСУ на основное оборудование атомной электростанции.