Премьер Дании испугалась «новой волны агрессии» России против ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия "готовится к нападению" на Европу. Такое заявление она сделала в интервью Gazeta Wyborcza.

"К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предсказать, как и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придётся иметь дело. Но я уверена, что мы столкнемся с новой волной агрессии со стороны России. Может быть, это операция под ложным флагом? Может быть, какая-то новая форма гибридной войны? Это повсюду, русские постоянно пересекают границы", — сказала она.

Фредериксен назвала Украину "первой линией обороны Европы", а также подчеркнула, что сейчас европейцы должны "поддерживать Украину всеми силами и любой ценой".

Премьер считает, что европейцы должны оказать "гораздо большее давление на Россию" — как экономическое, так и политическое. Также она призвала ввести дополнительные санкции против Москвы. Фредериксен отметила, что Европа "должна значительно нарастить свой военный потенциал к 2030 году и перевооружиться".

"Многим из нас ясно, что нам нужна гораздо более сильная и независимая Европа, чтобы противостоять России. А также Ирану, Северной Корее и, к сожалению, Китаю, потому что они помогают России", — заявила Фредериксен.

В конце апреля премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Россия якобы может атаковать НАТО в ближайшие месяцы. 28 мая верховный глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что нападение на страны НАТО будет иметь "разрушительные последствия" для России.

29 мая президент России Владимир Путин назвал бредом и враньем слова европейских политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. Также российский лидер подчеркнул, что те места, из которых будет идти прямая военная угроза для России, могут стать законными военными целями Москвы.