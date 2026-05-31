СМИ: Трамп намерен уточнить два ключевых пункта соглашения США с Ираном

Согласно информации, опубликованной порталом Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа и ещё один осведомлённый источник, президент США намерен уточнить некоторые детали в проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном. В частности, речь идёт о технических аспектах передачи Вашингтону обогащённого иранского урана, а также о формулировке пункта, касающегося открытия Ормузского пролива.

В пятницу утром по вашингтонскому времени Трамп провёл брифинг с участием разведывательных служб, где пообещал принять окончательное решение по иранскому вопросу. Однако позже американские СМИ сообщили, что полного взаимопонимания достичь пока не удалось. А в воскресенье газета The New York Times писала, что Трамп выдвинул ужесточённые условия для потенциального соглашения по прекращению конфликта и передал новые предложения Тегерану.

Как уточняет Axios, текущая версия проекта соглашения содержит обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней для выработки договорённостей по иранской ядерной программе и ослаблению американских санкций. Главным пунктом повестки станет вопрос о запасах обогащённого урана в Иране и об ограничениях на дальнейшее обогащение. Именно в эту часть договора Трамп и хочет внести правки.

Один из собеседников портала пояснил, что речь идёт скорее о деталях того, как именно США получат этот материал, и об определении конкретных сроков. Кроме того, по данным другого источника Axios, глава Белого дома также намерен скорректировать формулировку пункта об открытии Ормузского пролива. Портал сообщает, что, как ожидается, иранская сторона даст ответ примерно через три дня.

