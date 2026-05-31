Трамп показал, где пройдёт инаугурация его преемника

Президента США Дональд Трамп определил место для инаугурации своего преемника. В интервью Fox News американский лидер заявил, что церемония вступления в должность следующего президента пройдёт в новом Восточном крыле Белого дома.

Помещение сейчас возводится на месте снесённого исторического здания.

«Забавно: другие президенты будут пользоваться этим 200 лет, а я — примерно шесть месяцев», — пошутил он.

Масштабная стройка развернулась после вступления Трампа в должность. Старое Восточное крыло снесли, чтобы построить огромный бальный зал для приёмов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые глава государства привлёк из внебюджетных источников.

Традиционно инаугурация президента США проходит на ступенях Капитолия, однако нынешний хозяин Белого дома, по-видимому, намерен изменить устоявшуюся традицию.