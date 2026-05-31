Журналист указал на особенность фото Путина и Трампа

Как обратил внимание корреспондент РИА Новости, среди снимков, которые американский лидер Дональд Трамп разместил на стенах Пальмовой комнаты Белого дома, лишь одна фотография запечатлела его вместе с другим человеком, а именно - с президентом России Владимиром Путиным. Остальные три изображения на этой же стене демонстрируют хозяина резиденции в одиночестве.

Ранее телеканал Fox News показал сюжет, в котором президент США проводит для своей невестки Лары Трамп экскурсию по президентской резиденции, и в кадр попала Пальмовая комната с висящими там портретами.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на высшем уровне состоялась 15 августа 2025 года на Аляске, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. В ходе переговоров главы государств обсуждали возможные пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера дали встрече положительную оценку. Российский президент по итогам саммита выразил мнение, что существует возможность довести урегулирование на Украине до завершения, и подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы это урегулирование носило долгосрочный и устойчивый характер.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал главную причину медленного прогресса в переговорах с Ираном.