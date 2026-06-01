В Румынии не отреагировали на слова Путина об упавшем дроне

В Румынии не отреагировали на слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки упавшего на территории государства дрона.

«Нет. Не получали (реакции. — RT)», — сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не была в Румынии и не исследовала обломки БПЛА.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.

По её словам, шумиха вокруг инцидента с БПЛА в Румынии нужна Западу для обоснования закрытия генконсульства России в Констанце.

В посольстве России в Румынии назвали инцидент провокацией Киева.