После атаки на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перед всем миром встала задача «усмирить ядерного террориста-беспредельщика». Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что действия Киева угрожают не только россиянам и украинцам.

«Последствия могут быть куда глобальнее», — предупредил Мирошник.

Ранее дипломат заявил, что, совершив целенаправленную атаку на основное оборудование ЗАЭС, Киев вышел на путь ядерного терроризма.

30 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.