В США сообщили об ужесточении условий сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциальной мирной сделки с Ираном. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вашингтон уже направил новые предложения Тегерану. Издание не уточняет, о каких именно изменениях идет речь, но, как рассказали два чиновника, американский лидер обеспокоен некоторыми положениями, которые предусматривают разморозку активов Ирана.

«Внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров — прим. «Ленты.ру»), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи», — говорится в статье.

Собеседник газеты также сообщил, что Трамп недоволен тем, что Тегеран долго отвечает на предложения Вашингтона.

Ранее Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану: он должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы, а также открыть Ормузский пролив.